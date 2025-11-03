Habertürk
        Roza çetenin eline mi düştü? | Son dakika haberleri

        Roza çetenin eline mi düştü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, Roza ve Melike'nin ağına düştüğü düşünülen çete araştırılmaya devam edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 21:19 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:19
        Roza çetenin eline mi düştü?
        Didem Arslan Yılmaz, Roza ve Melike’nin son anda bir tehlikeden kurtarıldığını düşündüğünü belirtti. Roza ve Melike de Didem Arslan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti

        SUÇLANAN “METİN DENİZ” BAĞLANDI TÜM İDDİALARI REDDETTİ “YALAN SÖYLÜYORLAR”

        Roza’nın cuma günkü yayından beri ismini verdiği Metin Deniz, bugün iddialara cevap vermek istediğini belirterek yayına bağlandı. Ancak Roza’nın söylediği her şeyi yalanladı. Ne “Dilara” adında birini tanıdığını, ne de bir çete lideri olduğunu kabul etti.

        Ayrıca Roza’nın “Ben Metin Deniz ile birlikte kalmadım” sözlerine karşılık olarak, “Hayır, birlikte kaldık ama farklı odalardaydık” dedi.

        Metin Deniz’in, Didem Arslan Yılmaz’a “O ikisi de ne dediğini bilmiyor, yalan söylüyorlar. Bakırköy’e yatmaları lazım” sözleri üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

        Didem Arslan Yılmaz, masum olduğunu düşünüyorsa Metin Deniz’i stüdyoya davet etti.

        Yazı Boyutu
