Rötar nasıl yazılır? Rötar kelimesinin sözlük anlamı ne? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

RÖTAR TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, rötar şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "rotar, roter" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "rötar"dır.

RÖTAR KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen rötar; "Gecikme" demektir.