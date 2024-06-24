Rose'nin Çokgözlüsü Van'da görüntülendi

İnşallah bozulmaz ve bu kelebek daha uzun yıllar burada gözlemlenebilir. Türkiye'de görülen kelebekler arasında 'Rose'nin Çokgözlüsü'nün özel bir yeri var. Çünkü sadece Van'da uçabilen bir kelebek türü. Bu kelebeğin çok dar bir uçuş alanı var. Haziranın ortalarında uçmaya başlıyor. Alanda çok az görüntüleyebildik. Bu sayede arkadaşlarımız mutlu bir şekilde dönecekler" diye konuştu.