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        Haberler Spor Futbol Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri! - Futbol Haberleri

        Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!

        Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku, İtalyan kulübünün Serie A'daki şampiyonluk ihtimali değerlendirdi ve Galatasaray'ın oyuncusu Dries Mertens hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 23:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:32
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        Lukaku'dan Mertens sözleri!
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        Napoli'nin yıldız santrforu Romelu Lukaku, takımın şampiyonluk şansına dair açıklamalarda bulundu.

        Lukaku, "Futbol oynadığınızda bunu belirli bir amaç için yaparsınız. Biz her maça kendimizi geliştirme zihniyetiyle çıkmalıyız, son maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Bizim için her maç bir final ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

        "INTER ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ"

        Inter'i açık bir şekilde ligde favori olarak gördüğünü söyleyen Belçikalı oyuncu, "Herkes Inter'in favori olduğunu söylüyor. Geniş ve kaliteli bir kadroları var, bu objektif bir gerçek. Atalanta da gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor, Avrupa Ligi'ni kazandılar ve bu onların önemli bir döneme giriş yaptığını gösteriyor. Geçen sezonu artık kapattık. Kimse şu an bulunduğumuz konumda olacağımızı düşünmüyordu. Daha fazla çalışmalı ve nereye kadar gidebileceğimizi görmeliyiz. Hayalleri gerçekleştirmek için her gün çok çalışmalı ve her duruma hazır olmalısınız." sözlerini söyledi.

        "MERTENS BANA BAHSETMİŞTİ"

        Dries Mertens ile Napoli'ye gelmeden önce iletişim kurduğu belirten Lukaku, "Napoli'ye geldikten kısa süre sonra gerçekten bir halkı temsil ettiğinizi anlıyorsunuz. Otele ilk geldiğim anı hala hatırlıyorum; Napoli'nin insanlar için ne kadar önemli olduğunu hemen hissettim. Dries Mertens bana buradaki deneyiminden bahsetmişti, bu yüzden biraz hazırlıklıydım, ama bunu yaşamak bambaşka bir şeydi. Taraftarların sevgisini ve tutkusunu gerçekten hissediyorsunuz. Biz oyuncular için bu enerji sahada en iyimizi vermek adına inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Deplasmanda bile taraftarlarımız bizi her yerde destekliyor, bu eşsiz bir duygu." açıklamasını yaptı.

        "400 GOLE YAKLAŞMAK İNANILMAZ"

        Golcülüğü hakkında konuşan oyuncu, "Bu kadar çok gol atmak inanılmaz bir şey, ama benim için en önemli olan şey takımın başarısı. Güçlü ve yetenekli bir takıma karşı oynayacağız, ancak en iyi sonucu almak için en iyi şekilde hazırlanacağız. İyimserim, hocamız bizi hazır hale getirmek için harika bir iş çıkarıyor." sözlerini sarf etti.

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