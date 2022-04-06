Romanya'da Rusya Büyükelçiliği'nin kapısına araç çarptı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, bir otomobilin Rusya Büyükelçiliği kapısına çarparak alevler içinde kaldığı ve sürücünün öldüğünü açıklandı.

Associated Press'in aktardığına göre, Bükreş polisi, sabah saat 6 civarında bir otomobilin büyükelçilik kapısına çarptığını, ancak büyükelçilik binasına girmediğini söyledi.

Olay sonrası arabanın alevler içinde kaldığı belirtildi.

Polis, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü ancak sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.