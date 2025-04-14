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        Haberler Magazin Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Balık Ayhan, hastaneye kaldırıldı

        Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:42
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        Balık Ayhan, hastaneye kaldırıldı
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        Balık Ayhan lakaplı müzisyen Ayhan Küçükboyacı, cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin, yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.

        Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada; "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.

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        #balık ayhan

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