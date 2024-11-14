Roma'da Claudio Ranieri dönemi!

İtalyan ekibi Roma, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Claudio Ranieri'yle anlaştıklarını açıkladı.

Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.

YENİ HOCAYI SEÇECEK

Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.

ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI

73 yaşındaki teknik adam ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.