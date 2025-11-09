Roland Sallai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 1-0'lık Kocaelispor mağlubiyetinin ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, mağlubiyeti değerlendirdi.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:
"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var."
"HALA LİDERİZ"
Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu:
"Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."
