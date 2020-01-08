Yönetmen koltuğunda Gareth Edwards'ın oturduğu ve Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ile Donnie Yen'in başrollerini paylaştığı ABD yapımı olan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin bu akşam ekranlara gelecek olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından filmin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı. İşte detaylar...

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu

Epik macera Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in yeni ara dönem filmlerinden ilki. Bir grup beklenmedik kahraman, İmparatorluğun en büyük imha silahı olan Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelir. Star Wars zaman tünelindeki bu kilit olay, sıradışı şeyler yapmayı seçen sıradan insanları bir araya getirir ve bu şekilde kendilerinden daha büyük bir amacın parçası haline gelirler.

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları

- Mads Mikkelsen

- Riz Ahmed

- Felicity Jones

- Ben Mendelsohn

- Alan Tudyk