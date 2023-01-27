Geçiş metalleri grubunda yer alan ve oldukça dayanıklı bir metal olan rodyum; otomotiv ve takı sektörünün sıklıkla kullandığı elementlerden bir tanesidir. Son derece toksik ve kanserojen bir yapıya da sahip olan rodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Rodyum sembolü nedir? İşte, tüm detaylar…

Rodyum Simgesi Nedir?

Kıymetli metaller grubunun en pahalı üçüncü üyesi olan Rodyum sembolü Rh’dir. Rodyum kelimesi ise Yunancada gül anlamına gelen “rhodon” kelimesinden türetilmiştir. Rodyumun tuzlarından elde edilen çözeltinin, gül kırmızısı bir renge sahip olması, elementin isminin bu kelimeden türetilmesini sağlamıştır.

Rodyum Elementi Özellikleri

Rodyum elementi; Peru’dan temin edilen platinin, Londra’da incelenmesi esnasında İngiliz bilim insanı William Hyde Wollaston tarafından fark edilmiş ve keşfedilmiştir.

Diğer tüm elementlerden farklı olarak, dış kabuğunda yalnızca 1 adet elektrona sahip olan rodyum elementi; geçiş metalleri grubunda yer almaktadır. Birçok element gibi gümüşi beyaz bir renge sahip olan bu element, oldukça parlak ve yansıması yüksek bir elementtir. Altından yaklaşık bin kat daha fazla yansıma yapabilen rodyum, aynı zamanda korozyona karşı da yüksek bir dirence sahiptir.

Platin grubu elementlerinden biri olan rodyum; nitrik asitte çözülmeyen, nitrik ile hidroklorik asidin birleşimde ise çok az miktarda çözülen, mukavemeti yüksek bir elementtir. Normal şartlar altında oksidasyona karşı da dirençli olan bu element, sadece yüksek sıcaklıklarda az miktarda oksitlenebilir.