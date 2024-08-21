Rodrigo Becao'ya İtalya'dan teklif
Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından yeteri kadar forma şansı bulamayan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi
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İtalya'dan Tutto Mercato Web'in haberine göre; Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.
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Haberde Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak oyuncuyu verebileceği iddia edilirken, Çizme devinin direkt olarak bonservisini isteyebileceği öne sürüldü.
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Atalanta, 1.91'lik savunma oyuncusunda daha önce de talip olmuştu ancak transfer gerçekleşmemişti.
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2023/24 sezonunda büyük bir sakatlık yaşayan Becao, çıktığı 22 maçta 1 kez ağları sarsmıştı.
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