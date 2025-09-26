Habertürk
        Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum nedir? Roblox erişim engeli kalktı mı?

        Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum nedir?

        Türkiye'de 7 Ağustos 2024'ten bu yana erişime kapalı olan popüler oyun platformu Roblox, milyonlarca oyuncunun gündeminde olmaya devam ediyor. Kapatılan platformun yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken, Türk makamlarıyla süren görüşmeler ve yeni güvenlik sistemleri kritik rol oynuyor. Peki, Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum nedir? İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 23:42 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:42
        • 1

          Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 7 Ağustos 2024’te erişime engellenen platform hakkında araştırmalar devam ediyor. Oyuncular, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını sorgularken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları dikkat çekmişti. İşte ayrıntılar...

        • 2

          ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM NEDİR?

          Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, “çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı” gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatıldı. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanırken, platformun kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerinin yeterince denetlenmediği eleştirileri etkili oldu. Roblox, 2 Eylül 2024’te karara itiraz ederek temyiz dilekçesi sundu ve Türk makamlarıyla iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket, “Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyuyoruz, kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyoruz” diyerek erişim engelinin kaldırılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

          Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söylemişti:

          "(Discord Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."

          Konuya ilişkin geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kendisine Roblox ve Discord açılacak mı sorusuna şu yanıtı vermişti;

          "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

        • 3

          ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?

          Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.

        • 4

          ROBLOX NEDEN KAPANDI?

          Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

        • 5

          Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

