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        Haberler Dünya Robert F. Kennedy'ye 20 yıl önce ölü balinanın kafasını kesip eve götürdüğü için soruşturma | Dış Haberler

        Robert F. Kennedy'ye 20 yıl önce ölü balinanın kafasını kesip eve götürdüğü için soruşturma

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Robert F. Kennedy Jr. hakkında, 20 yıl önce kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını kesip evine götürdüğü için soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:53 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:53
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        Ölü balinanın kafasını eve götürdüğü için soruşturma
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        ABD'de başkanlık yarışından çekilen eski bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr'ın kızı Kathleen'in, çocukken babasının kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testere ile keserek eve getirdiğini anlattığı 2012 tarihli mülakat kamuoyunda gündeme geldi.

        Mülakatın sosyal medyada yayılmasının ardından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisinden bir sözcü konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Kennedy'nin balinanın kafasını kesip evine götürmesi hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran sözcü, devam eden bir soruşturma olduğu gerekçesiyle detayları açıklamadı.

        Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Kennedy, 14 Eylül'de Arizona eyaletinde Trump destekçilerine, "20 yıl önce balina numunesi topladığı için soruşturulduğunu" anlatmıştı. Kennedy, balinanın kafasını alıp almadığına değinmeyerek "suçlama yapmak için çok zaman geçtiğini" ifade etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Robert F. Kennedy
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