07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD eski Başkanı John Kennedy ailesinin iki üyesi geçtiğimiz hafta ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi'nde kano gezisi sırasında kayboldu. Robert F. Kennedy´nin torunu Maeve Kennedy McKean ve Maeve´nin 8 yaşındaki çocukları Gideon´dan kötü haber geldi. Gideo´nun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
Arama ekibinin havadan gözlem çalışmalarının yanı sıra sualtı radarı teknolojisini kullanarak bedeni tespit ettiği aktarıldı. McKean´in cansız bedeninin, annesi eski Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend´in evinin körfez kıyısındaki evinden birkaç kilometre açıkta dalgıçlar tarafından bulunduğu açıklandı.
AKINTIYA KAPILDI
ADB medyası trajediden önce ailenin koronavirüs salgını sırasında evde kendilerini karantinaya aldığını da belirtti.
Polis, anne ve oğlunun suya kaçan bir topu almak için körfezde açıldığını ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya geri dönemediğini düşünüyor. Maeve McKean kamu sağlığı ve insan hakları alanında avukatlık yapıyordu. ABD medyası 8 yaşındaki Gideon'un bugün defnedileceğini kaydetti.
AİLE FELAKETLERİ ÇEKİYOR
Joseph Patrick Kennedy ile Rose Fitzgerald'ın kızları ve Kennedy kardeşlerin ablası Rosemary, 1941'deki beyin ameliyatıyla birlikte akli dengesini yitirdi ve 2005'teki ölümüne kadar bu şekilde yaşadı.
Kardeşlerin en büyüğü Joseph, 2. Dünya Savaşı'nde 1944'te vurularak öldürüldü.
Ailenin en küçüğü Kathleen Kennedy, Fransa'ya giderken uçağının düşmesiyle 1948'de öldü.
ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy, 22 Kasım 1963'te vurularak öldürüldü. New York senatörü Robert Kennedy, ağabeyinin yolundan yürüyerek başkanlığa adaylığını koydu.
1968'de, seçim kampanyası sırasında Los Angeles'ta kaldığı otelin mutfağında öldürüldü. Robert Kennedy'nin oğlu David 1984'te uyuşturucudan, Michael da 1997'de kayak yaparken hayatını kaybetti.
John F. Kennedy'nin oğlu John Jr ise 1999'da eşi ve baldızıyla birlikte geçirdiği uçak kazasında öldü.
Doğal yollardan ölen tek erkek birey ise Edward (Ted) Kennedy oldu. Üç ağabeyinden ikisini suikast sonucu, diğerini ise savaşta kaybeden Ted Kennedy, 2009'da öldü. O da 1964'te geçirdiği bir uçak kazasından yaralı kurtulmuştu.
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