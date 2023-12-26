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        Haberler Magazin Robert De Niro Oscar'a bir kez daha aday olursa rekor kırabilir

        Robert De Niro Oscar'a bir kez daha aday olursa rekor kıracak

        Hollywood'un en iyi aktörlerinden birisi olan Robert De Niro son rol aldığı "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmindeki performansıyla konuşuluyor. Altın Küre'ye aday olan usta aktör, Oscar'da aday olursa yeni bir rekorun sahibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:29
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        • 1

          YENİ BİR REKOR KIRABİLİR

          Robert De Niro son olarak "Kızgın Boğa" filmindeki rolü ile 1981'de ikinci ve son Oscar'ını kazandı. Martin Scorsese filmi "Dolunay Katilleri"ndeki performansıyla Altın Küre adayı olan ünlü aktör Oscar'a aday olursa yeni bir rekora imza atacak.

        • 2

          İKİ OSCAR ARASINDA EN UZUN SÜRE ADAYLIĞI BULUNAN AKTÖR REKORUNU KIRACAK

          De Niro, Altın Küre adaylığının ardından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı alması durumunda, Katherine Hepburn'e ait olan "Bir Aktörün İlk ve Son Oscar Adaylığı Arasındaki En Uzun Süre" rekorunu kırma şansı elde edecek.

        • 3

          De Niro'nun 1981 yılında kazandığı son Oscar'ından bu yana geçen 43 yıl ile ilgili bir rekor daha var. Eğer "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon)" ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanırsa, Helen Hayes'e ait olan "Bir Aktörün Oscar Kazanması Arasındaki En Uzun Yıl Aralığı" rekorunu kıracak.

        • 4

          "Dolunay Katilleri" filminde kötü niyetli çiftlik sahibi bir amcayı canlandıran 80 yaşındaki aktörün Oscar adaylığının akıbeti 24 Ocak'ta belli olacak.

          Yalnızca 45 dakika Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'ı aldığı "Baba 2" ile damadını hayattan bezdiren huysuz kayınpedere hayat verdiği "Zor Baba" serisi aktörün performansını gösteren örneklerden birkaçı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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