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        Haberler Magazin Dördüncü kez anne oldu: Kourtney Kardashian bebeğini ilk kez sosyal medyada paylaştı

        Dördüncü kez anne olan Kourtney Kardashian bebeğini ilk kez paylaştı

        Kardashian ailesinin en büyük çocuğu olan Kourtney Kardashian geçtiğimiz aylarda doğum yaptı ve dördüncü kez anne oldu. Ünlü isim ilk kez bebeğini takipçilerine gösteren kareler paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:26
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          Travis Barker ile uzun süredir aşk yaşayan Kourtney Kardashian geçen sene dünyaevine girmişti. Mutlu beraberliklerine devam eden ünlü çift, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.

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          DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

          Dördüncü kez anne olan Kardashian oğluna "Rocky" adını verdi. Ünlü çift bebekleriyle beraber objektiflerin karşısına geçti. Henüz bir aylık olan Rocky bebek ilk kez Kourtney Kardashian'nın takipçileriyle tanıştı.

        • 3

          Ayrıca Kourtney Kardashian, doğum sonrası ilk paylaşımını eşinin yeni yaşı için yapmıştı. Kardashian, Travis Barker'a "Eşime, ruh eşime, en yakın arkadaşıma, sevgilime, babamdan bebeğimize, her şeyime... Doğum günün kutlu olsun. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorsun ve yanımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni kelimelerin ötesinde, sonsuza kadar seviyorum" notuyla paylaştı.

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          Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Travis Barker "Seni sonsuza kadar seviyorum ruh eşim" diye yorum yaptı.

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          ESKİ EŞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

          2006 yılında Scott Disicik ile aşk yaşamaya başlayan Kourtney Kardashian'ın bu ilişkiden Mason Dash Disicik, Penelope Scotland Disicik ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu daha var.

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          Travis Barker'ın da 2004-2008 yılları arasında evli kaldığı Shanna Moakler'dan Landon ile Alabama Luella adında iki çocuğu daha var.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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