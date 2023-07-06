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Mayıs ayında 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Robert De Niro ve ailesi, geçtiğimiz günlerde ani ölüm acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez, 2 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Haberi, Robert De Niro'nun kızı, Drena De Niro duyurmuştu. Acılı anne, oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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"KEŞKE ŞU ANDA SENİNLE OLSAYDIM" Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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"TORUNUMUN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜM" Torunu Leandro De Niro Rodriguez'in acısıyla sarsılan Robert De Niro, konuyla ilgili basın sözcüsü aracılığıyla üzüntüsünü dile getirmişti. "Sevgili torunum Leo'nun ölümünden dolayı çok derinden üzüntülüyüm" diyen Robert De Niro, taziye dilekleri için teşekkür etti ve bu zor zamanda ailesinin yasına ve mahremiyet isteklerine saygı gösterilmesini rica etmişti.

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ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun torunun ölüm nedeni belli oldu.

Ünlü oyuncunun kızı Drena De Niro, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu: Birisi ona fentanil (fentany) satmış. Hâlâ bu şeyleri satan ve satın alanlara söylüyorum, oğlum artık bizimle değil.

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Leandro De Niro Rodriguez, bir evde "beyaz toz bir maddenin" yanında ölü bulunmuştu. Polis, De Niro'nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyordu.