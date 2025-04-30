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        Haberler Dünyadan Robert De Niro'nun oğlu cinsiyet değiştirdi: Ünlü oyuncunun trans kızı Airyn De Niro cinsiyet değiştirme sürecini anlattı - magazin haberleri

        Robert De Niro'nun trans kızı Airyn De Niro cinsiyet değiştirme sürecini anlattı

        Robert De Niro'nun erkek olarak doğan çocuğu Airyn, trans kadın olduğunu açıkladı ve cinsiyet geçiş süreci hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:10
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        De Niro'nun oğlu cinsiyet değiştirdi
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        Robert De Niro'nun erkek olarak doğan 29 yaşındaki çocuğu Airyn De Niro, trans bir kadın olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun model Toukie Smith ile ilişkisinden dünyaya gelen Airyn, verdiği röportajda cinsiyet değişimi yolculuğunu anlattı.

        "Geçişimin büyük bir kısmının siyahi kadınların üzerimdeki etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yeni kimliğe adım atarken aynı zamanda siyahlığımla daha fazla gurur duymanın, beni bir şekilde onlara daha yakın hissettirdiğini düşünüyorum" diyen Airyn, "Trans kadınların dürüst ve açık olması, özellikle sosyal medya gibi kamusal alanlarda ve onların başarılarını görmek çok güzel. Belki benim için çok geç değildir. Belki başlayabilirim" ifadesini kullandı.

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        Airyn; Laverne Cox, Michaela Jaé Rodriguez veJools Lebron gibi trans yıldızların kendisine ilham verdiğini söylerken, "Umarım benim gibi siyahi, eşcinsel, ekstra küçük beden olmayan en az bir kişiye ilham kaynağı olurum. Daha fazla trans kadın, belki daha iri vücutlu veya süper zayıf kalıbına uymayan daha fazla siyah kadın görmek isterim" dedi.

        Robert De Niro ile Toukie Smith'in ilişkisinde ikizler Airyn ve Julian dünyaya geldi

        Airyn'in aynı zamanda Julian adında bir ikiz kardeşi var. Robert De Niro'nun çocukları ikiz kardeşler Airyn ve Julian ile sınırlı değil. Ünlü oyuncunun ayrıca eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena, 48 yaşında Raphael adlarında çocukları var. Eski eşi Grace Hightower'dan da 27 yaşında Elliot ve 13 yaşında Helen adlarında çocukları bulunuyor. 81 yaşındaki De Niro'nun şimdiki sevgilisi Tiffany Chen'den 2023'te Gia adını verdikleri bir kızı daha oldu.

        Robert De Niro ve 7'nci çocuğu Gia

        Ailesinin bu geçiş sürecinde kendisini nasıl desteklediğiyle ilgili de konuşan Airyn, onların kendisine nasıl davranacağı konusunda endişeli. Airyn, "Sanırım bir parçam ailemin beni geçişten önceki kişi olarak düşünmeye devam edeceğinden endişe ediyor" dedi.

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