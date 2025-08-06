Robbie Williams 1.6 milyar liraya ev aldı

Ünlü şarkıcı Robbie Williams, Miami'de 30 milyon sterlinlik yeni bir sahil malikanesi satın aldı. 51 yaşındaki İngiliz şarkıcının, Türk asıllı eşi Ayda Field ve çocuklarıyla birlikte yakında bu geniş eve taşınacakları öğrenildi.

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Gösterişli evde 7 yatak odası, 18 araçlık garaj, şarap mahzeni ve kendine ait özel bir iskele bulunuyor.

30 milyon sterlinlik fiyat etiketine ek olarak, Robbie Williams ile Ayda Field'in evi mükemmel bir aile evi haline getirmek için mobilya, tadilat ve bina yenileme için 4 milyon sterlin daha harcadığı bildirildi.

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Robbie Williams, geçtiğimiz mayıs ayında Los Angeles'taki malikanesini 51.6 milyon sterline satarak iki yıldan biraz fazla bir sürede tam 12.3 milyon sterlin kazanmıştı.

2010'da evlenen Robbie Williams ile Ayda Field'in dört çocuğu bulunuyor