13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize'de 50 yıldır vücut geliştirme sporu yapan 70 yaşındaki Mustafa Aydın, kaslı yapısıyla dikkat çekiyor. Mustafa Aydın, spora gençlik yıllarında başladığını söyledi.
BRİKET TAŞINI AĞIRLIK OLARAK KULLANIYOR
AA'nın haberine göre; ortadan ikiye böldüğü briket taşını ağırlık olarak kullandığını belirten Aydın, ağaç dallarında da barfiks çalıştığını anlattı. Aydın, bir süre güreş, judo, halter ve boks yaptığına işaret ederek, vücut geliştirme sporunun kendisine daha uygun olduğuna karar vererek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü aktardı. Geçmiş yıllarda mekanların çok da spor yapmaya müsait olmadığını dile getiren Aydın, "Bugün gençler mükemmel teknoloji ile donatılmış makine ve aletlerle çalışıyor. Biz ise beton briket ve tahta sehpalarla antrenman yapıyorduk" dedi.
Aydın, vücut geliştirmede beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "O dönemde zengin arkadaşlarımı da spora heveslendirdim. Onların parasıyla et, balık, tavuk, yumurta, peynir ve yoğurt gibi protein açısından zengin besinler aldık. O arkadaşlarla dostluğumuz halen devam ediyor" diye konuştu.
HAFTADA 5 GÜN 1.5 SAAT SPOR YAPIYOR
Beslenmesine halen çok dikkat ettiğinin altını çizen Aydın, pilav, makarna, baklava, börek gibi yiyecekleri çok nadir tükettiğini söyledi.
Tekstil işiyle uğraşan aynı zamanda vücut geliştirme salonu da işleten Aydın, haftada beş gün balık, iki gün de et yemeye çalıştığını ifade ederek, "Bunların yanında salatayı hiç ihmal etmiyorum. Peynir, yoğurt, yumurta, sebze ve kuruyemiş tüketmeye de dikkat ediyorum" dedi.
Haftanın 5 günü 1,5 saat spor yapmayı sürdürdüğünü anlatan 5 çocuk ve 7 torun sahibi Aydın, gençlere de spor yapmalarını tavsiye etti.
Aydın, spor yaparken hedef belirlemenin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İnsanlar kendilerine bir hedef koysunlar ve o hedef üzerine çalışsınlar. Okuldaki dersler, spor yapmalarına engel olmaz. Aksine spor yapmak başarılarını daha da artırır. Spor onları kötü alışkanlıklarından uzak tutar çünkü kötü alışkanlıklara ayıracakları zaman kalmaz. Spor yaparken beslenmeyi de ihmal etmemeliler. Sağlıklı bir vücutla hayata tutunmaları daha güçlü olur. Gençler, kaslı bir vücuda sahip olmak için doping içeren maddeleri de asla kullanmasınlar."
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