Rize'ye mevsimin ilk karı yağdı

Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi, gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan yayladakiler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti.

Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye geri dönüş göçü için hazırlıklarını hızlandırdı.