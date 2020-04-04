04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs salgını sürecinde son bir ay içinde 10 bin civarında Rizelinin memleketlerine akın ettiğini belirterek “WhatsApp grupları aracılığı ile birbirleri ile haberleştiklerini öğrendik. Nasıl haberleşiyorlar? Bizim Of-İyidere arasında Karadeniz Sahil Yolu dışında 6 tane stabilize köy yolu var. Oralarla ilgili ‘bugün şu köy yolunda uygulama yok veya şu saatler arası orası sakin oradan geçin’ gibi haberleştiklerini gruplar aracılığı ile öğrendik” dedi.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çeber, “Rizemizin Rize dışında yaşayan önemli bir bölümü de İstanbul’da olan çok sayıda vatandaşımız var, her biri Rize aşığıdır, memleketlerini çok severler ve düzenli gelirler. Bu tarihler de (Mart-Nisan) ayları onların gelmeyi en çok sevdiği tarihlerdir. Çünkü hem baharın en güzel dönemleri başlıyor hem de çay sezonu, birinci sürgün yaklaşıyor. Gübreleme dönemi. Dolayısıyla yoğun bir akımla karşı karşıya kaldık. Özellikle son 1 ay içerisinde 10 bin civarında Rizeli hemşehrimiz Rize dışından Rize’ye akın etti. Tabi biz bunu virüs süreciyle beraber bunu yorumladığımızda üzerimizde yoğun bir baskı oluşturdu. Hiçbir ilin almadığı baskı ile karşı karşıya kaldık. Tabi biz de haliyle tedbirlerimiz çok yoğunlaştırdık” diye konuştu.
"BİZ DE TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK"
Alınan tedbirleri aşmak için Rizelilerin pratik zekalarını bir kere daha gösterdiğini kaydeden Vali Çeber “Benim hemşehrilerimin her zaman övündüğümüz özellikleri vardır. Dürüstlükleri gibi açık sözlülükleri gibi içi neyse dışı da öyle olması gibi bir özelliğimiz de pratik zekamızdır. Hemşehrilerimizin bir kısmı pratik zekasını bu konuda da göstermiş. Haberdar olduğumuz konu WhatsApp grupları aracılığı ile birbirleri ile haberleştiklerini öğrendik. Nasıl haberleşiyorlar? Bizim Of-İyidere arasında Karadeniz Sahil Yolu dışında 6 tane stabilize köy yolu var. Oralarla ilgili ‘bugün şu köy yolunda uygulama yok veya şu saatler arası orası sakin oradan geçin’ gibi haberleştiklerini gruplar aracılığı ile öğrendik. Hemşehrilerimiz bizi de çalışmaya sevk ediyor onlar sayesinde oralarda da tedbirlerimiz yoğunlaştırdık. Oralarda da tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.
"'RİZE'YE NASIL GİDİLİR' DİYE HARİTA PAYLAŞIYORLAR"
“Cumhurbaşkanımız dün 30 il artı Zonguldak seyahat yasağını açıklar açıklamaz hemşehrilerimiz daha 3. veya 4. dakikasında 'Rize’ye nasıl gidilir?, bu sorun nasıl aşılır?' haritalarını paylaşmaya başladı” diyen Vali Çeber “Kontrol noktaları nasıl aşılır haritaları paylaşmaya başladılar. Yani memleketlerini bu kadar çok seviyorlar biz de onları çok seviyoruz. Şu an için benim kıymetli hemşehrilerimin bulundukları yerde kalmaları hem onların sağlıkları için çok önemli hem de Rize’de yaşayan Rizeliler için de çok önemli. Biraz daha bu sene sabır diliyoruz, biraz daha Rize’ye gelişlerini ertelemelerini istirham ediyoruz” dileğinde bulundu.
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