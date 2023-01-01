Rize'nin buz gibi sulardaki şenliğine sayılı günler kaldı

Rize'de, bu yıl 7'ncisinin yapılacağı Kış Yüzme Şenliği, 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, şenlikle ilgili bilgiler verdi. Önder, "Yedincisini düzenleyeceğimiz bir aktivite bu, sıra dışı bir etkinlik diyerek nitelendirilen Kış Yüzme Şenliği. Etkinliği sıra dışı insanlar yapar demiyoruz ama insanlarımızın doğayla daha barışık olmasını istediğimiz bir aktivite. Aktivitemizi çaya da endeksledik. 'Buz gibi suda yüzdüler çay ile ısındılar' sloganının uluslararasında da yer bulması için yaptığımız bir aktiviteydi" dedi.

Daha önce 2 bin 500'ün üzerindeki buzul göllerde düzenlenen aktivitenin ulaşımda yaşanan sıkıntı, buzul göllerdeki kesme ve suya girme sorunları nedeniyle bu yıl bin 700 metrelerde bir derede, göletin içinde yapılmasına karar verdiklerini anlatan Önder, "Bu yılki aktivitemizi 14-15 Ocak'ta Galerdüzü'nde, Ayder Yaylası'nın 3-4 kilometre yukarısındaki bin 700 metre rakımda bulunan bir alanda yapacağız. Hem erişimi daha kolay sosyal aktiviteleri imkanları olacak bir yer" diye konuştu.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

Önder iki gün sürecek şenlikle ilgili detaylarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Öncelikle cumartesi günü ekstrem sporlarıyla ilgilenen dostlarımızla, dağcılarımızla, bu bölgede buluşarak kış kampı yapacağız. Türk kayağı, dağ kayağı aktiviteleri kar üzerinde yapabileceğimiz çalışmalarla insanların ilgisini çekmeye çalışacağız. Akşam kamp ateşi etrafında dostlarımızın eğlencelerine de tanık olacağız. Müziğin ritmini duyan kemençe sesini duyan dostlarımız kar üzerinde horonun hazını yaşayacaklar.

Asıl etkinliğimiz pazar günü yine benzer kış aktivitelerinin yanında yüzme şenliğini yapacağız. Bu yıl sadece ulusal değil uluslararasından yüzücüleri bekliyoruz. 50'inin üzerinde bir yüzücü olacağını düşünüyoruz. 2-3 bin kişinin bulunacağı devasa ve o yükseltide en önemli, en farklı aktivitelerden biri olmuş olacak.

O buz gibi sudan çıktıktan sonra sertifikalarımızı dağıtacağız. Kış Yüzme Şenliği sıra dışı bir festival ve Rize insanının kıvrak zekası diyelim. 4 mevsim Rize'yi anlatmaya çalışıyoruz. Biz yüzme sezonunu yazın değil kışın ortasında da sürdürebildiğimizi göstermeye çalışacağız."