Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Rize'de takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 00:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #rize
        #rize haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Habertürk Anasayfa