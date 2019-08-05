Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salarha beldesinde bir araç derenin taşması sonucunda sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi kurtarılırken, 1 kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu iddia edildi. Kaybolan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay anını gören Dinçer Topal isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “3 araba peş peşe gidiyordu. Bir tanesi sola doğru yanaştı iyice. Bağırdık. Aracı yola almaya çalışıyordular. Su bir anda geldi aldı onu. İki kişiyi kurtardık, bir kişiyi su aldı. Araçtakileri kurtardık. Aracı gördük, bağırdık. Bir kişi aracı dayanıyordu. Su baya artmıştı. Aracı kurtarmak için dayanırken çukura düştü. Suya kapılarak, su aldı getirdi onu. Sadece kafasını gördüm.” dedi.

DÜKKANLARI SU BASTI

Öte yandan bölgede şiddetli yağmur devam ediyor. İl merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışıyor.