Rize'de pes dedirten anlar: Binada işçiler varken yıkıma devam ettiler
Rize'nin merkezindeki Eminettin Mahallesi'nde atıl durumda olan 6 katlı bir bina için yıkım çalışması başlatıldı. İş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın en üst katındaki işçilerin güvenliği hiçe sayıldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Rize'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu'nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir bina için yıkım kararı alındı.
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Yıkım sırasında binanın en üst katında işlerin bulunması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde binanın en üst katında 2 işçi bulunmasına rağmen iş makinesinin yıkıma devam ettiği anlar pes dedirtti.
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O anları kayda alan kişi "Böyle bir yıkımı başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var. Burası Rize. Kurtuluş ilköğretim Okulu'nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.