Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Meltem, Ayaz ve Rüzgar Arslantürk ile Mehmet Tüysüz yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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