Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı oldu.

Rıza Esendemir, 4 gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"DUALARINI EKSİK ETMEYİN"

Takipçilerinden Eceşan için dua isteyen Esendemir, kızının ameliyata girmeden önce çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Yoğun bakımda 4'üncü gün... Süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Rıza Esendemir, 2014'te şarkıcı İrem Derici ile 2'inci evliliğini gerçekleştirmiş, 2016 yılında da tek celsede boşanmıştı.