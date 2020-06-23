Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerMagazinRıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir ameliyat oldu - Magazin haberleri

Rıza Esendemir kızı için dua istedi

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir, skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı oldu. Esendemir, 4 gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için dua istedi

23.06.2020 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Esendemir, Eceşan Esendemir
HABERTURK.COM

Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı oldu.

Rıza Esendemir, 4 gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"DUALARINI EKSİK ETMEYİN"

Takipçilerinden Eceşan için dua isteyen Esendemir, kızının ameliyata girmeden önce çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Yoğun bakımda 4'üncü gün... Süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Rıza Esendemir, 2014'te şarkıcı İrem Derici ile 2'inci evliliğini gerçekleştirmiş, 2016 yılında da tek celsede boşanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören şaşkına dönüyor: Trump silueti
Gören şaşkına dönüyor: Trump silueti
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Kutlamalar bitmiyor! Bu sefer de sevgilisiyle...
Kutlamalar bitmiyor! Bu sefer de sevgilisiyle...
Dikkat! Düğünlerde bunları takıyorlar
Dikkat! Düğünlerde bunları takıyorlar
'Evlilikte dört öpücük kuralı önemli'
'Evlilikte dört öpücük kuralı önemli'
Covid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
Covid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
"Türköne'nin davası tekrar değerlendirilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X