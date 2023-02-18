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Rivaldo: Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçer

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus için bir isimden daha Brezilya Milli Takımı iddiası geldi. İstanbul'a gelip, Jorge Jesus ile görüşen Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo'nun sözleri...

Giriş: 18.02.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Rivaldo: Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçer
HABERTURK.COM

Fenerbahçe sezon başında tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Zaman zaman takımdan ayrılacağı konuşulan Jesus için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

"JORGE JESUS KABUL EDER"

Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." sözlerini kullandı.

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.

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