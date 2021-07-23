Risk haritası kırmızıya döndü! Kritik uyarı geldi

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 117,79, aşılama oranı ise yüzde 39,3 olan Diyarbakır, (HES) uygulamasındaki haritada kırmızıya döndü. Aşılama oranı düşük olan maske ve sosyal mesafenin unutulduğu kent için uyarı geldi.
'PANDEMİ BİTMEDİ, DEVAM EDİYOR'
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında önemli bir artışla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti.
Dr. Yerlikaya, "Üstelik aşılama oranlarımız çok düşük. Deyim yerindeyse aşılamada dip, vaka sayılarındaki artışta da pik yapmış durumdayız. Dolaysıyla 4'üncü pikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Endişe verici varyantların olduğu bir ortamda pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımızın aşı olduğunu biliyoruz. Aşı candır, hayat kurtarır. Aşı olmayanlar mutlaka aşılamalarını yapsınlar. Bu artışın hastanelere yansıması da var. Yoğun bakım ve hastaneye yatırılan hasta sayılarında önemli bir artışla karşı karşıyayız. Sadece pandemi hastanesinde, bir günde başvuru sayısının 24 saatlik zaman diliminde 600'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Yarısına yakınının da testleri pozitif, bilgilerini biliyoruz. Dolayısıyla 4'üncü pikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Pandemi bitti gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ne yazık ki pandemi bitmedi ve devam ediyor. İnsanların kurallara uyma noktasında birtakım eksikliklerini gözlemliyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin yanında temasın kapalı ortamlarda bir araya gelişlerini ve artışta önemli bir etken olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
'AŞI OLMAK TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZDUR'
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 445 bin 834'i birinci, 192 bin 997'i ise ikinci doz olmak üzere 661 bin 178 kişinin aşılandığı Diyarbakır'da bu oranın düşük olduğuna vurgu yapan Dr. Yerlikaya, "Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Topluma bir kez daha çağrı yapıyoruz aşı olun. Yoksa şu anki hızla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi pandemiye bedel ödemeye devam edeceğiz. 4'üncü pikin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki artış hızı da bizi endişelendiriyor. Hastaneye yoğun bakım ünitelerine yatırdığımız kişilerin önemli bir kısmının aşı olmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizle toplumu korumak için lütfen aşı olun" dedi.
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