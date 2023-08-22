"BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

Rihanna, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için..." demişti.Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden ünlü isim, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuşmuştu.