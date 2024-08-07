Rihanna ülkesi Barbados'ta festivale renkli kostümle katıldı
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkesi Barbados'a festival için rengarenk döndü
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkesi Barbados'taki Crop Over Festivali'ne katıldı.
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36 yaşındaki ünlü şarkıcı, Barbados'ta düzenlenen yıllık hasat festivali sırasında geçit töreninde yürüdü.
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Büyük etkinlik için Rihanna, renkli, büyük kanatları olan, mücevherlerle süslenmiş bir elbise giydi.
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Geçit töreni sırasında Rihanna, bazı güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
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Rihanna, geçmiş yıllarda da Crop Over Festivali'ne birkaç kez katılmıştı.
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Festival, ilk kez kölelik döneminde şeker kamışı tarlalarında başladı ve hasadın sonunu işaret ediyordu.
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