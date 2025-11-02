Habertürk
        Rihanna ile ASAP Rocky'nin sessiz sedasız evlendiği iddia edildi- magazin haberleri

        Rihanna ile ASAP Rocky'nin sessiz sedasız evlendiği iddia edildi

        2020'den bu yana birlikte olan ve bu ilişkiden üç çocuk dünyaya getiren Rihanna ve ASAP Rocky çifti, evlendikleri imasıyla kafaları karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:09
        Evlilik bilmecesi
        Rihanna ile ASAP Rocky çiftinin gizlice evlendiği iddia edildi. 37 yaşındaki rapçi ASAP Rocky, yeni bir röportajında, kendisinden "Sevgi dolu bir koca" olarak bahsetti. Bu sözü, uzun zamandır birlikte olduğu Rihanna ile evlenmiş olabileceği söylentilerini alevlendirdi.

        Perfect Magazine'e konuşan ASAP Rocky, 37 yaşındaki üç çocuk annesi Rihanna ve üç çocuğuyla evdeki hayatından bahsetti.

        3 yaşındaki oğulları RZA, 2 yaşındaki Riot ve eylül ayında doğan kızları Rocki ile ailesini büyüten ASAP Rocky; "Ailemde bir baba, bir eş ve sevgi dolu bir koca olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı. Şarkıcı, "Dürüst olmak gerekirse beni harekete geçiren şey bu: Kendimi yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek, bir aile babası olabilmek ve bir sanatçı olabilmek" diye ekledi.

        "Sevgi dolu koca" yorumu, geçen ay bir başka röportajında, Rihanna ile çoktan nikâh masasına oturmuş olabileceklerini ima etmesinin ardından geldi. ASAP Rocky; "Koca olmadığımı nereden biliyorsunuz?" diye espri yapmıştı. Ancak daha sonra, "Bunu henüz doğrulamayacağım" diye eklemişti.

