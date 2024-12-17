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        Haberler Dünyadan Rihanna ailesiyle market alışverişine çıktı - magazin haberleri

        Rihanna ailesiyle market alışverişine çıktı

        Rihanna, erkek arkadaşı ASAP Rocky ve küçük oğlu Riot Rose ile market alışverişi yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:54
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        • 1

          Rihanna ve erkek arkadaşı ASAP Rocky, West Hollywood'da alışverişe çıktı.

          Her ikisi de 36 yaşında olan şarkıcı çift, hava karardıktan sonra çıktıkları alışveriş turunda yanlarına küçük oğulları Riot Rose'u da aldı.

        • 2

          1 Ağustos 2023'te dünyaya gelen ikinci çocukları Riot, babası ASAP Rocky'nin omuzlarında gezdiği markette, zaman zaman kendisi yürüyerek oyuncak reyonunda dolaştı.

        • 3

          Rihanna'nın alışveriş arabasını taşıdığı görülürken, ünlü çifte yakın korumaların eşlik etmesi de dikkat çekti.

        • 4

          2013'te birlikteliklerine başlayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile ABD'li ASAP Rocky'nin ilk çocukları Rza, 2022'de dünyaya gelmişti.

        • 5

          Şubat 2023'te Amerikan Futbolu Ligi final maçı Super Bowl devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

        • 6

          Çift, pek çok ünlü ismin aksine sosyal medyada sık sık çocuklarının yüzünü gösterdikleri fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

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