"İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam olarak herkesin abisidir"