Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin kazandığı hafta puan kaybeden Galatasaray'ın ezeli rakibi ile puan farkı 1 maç fazlasıyla 6'ya düştü.

HT Spor ekranlarındaki Derbi Özel programında Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

Rıdvan Dilmen: Hak eden kazandı daha iyi maça konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa şampiyon olacaktı belki de. Eyüp'ü 2 maçta yendi Trabzon'a 4 puan Fenerbahçe'ye ilk maçını kazandı. Bugün de Galatasaray'ı yendi. Tabi Lyon ve Bilbao maçları da var o zaman sürekli böyle sert maçlar oynasınlar. Futbol rakiple oynanıyor. Bugün her neresinden bakarsak bakalım; şut, daha fazla atak yapan tabi ki 11'e 10 oynanan bir oyun. Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra şansı yüzde 40'a çıktı. Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben yayınlarda yoktum ben Yasin Kol için zor geçeceğini düşünüyordum. Bu maçı da bundan daha iyi yönetebilir miydi? Var mıdır vardır hataları... İki kırmızıyı da VAR'dan attı ama Siyah-Beyazlılar bugün maçı fazlasıyla hak ettiler.

📺 Derbi Özel



🎙️ @RidvanDilmen8: "Beşiktaş, hak ederek kazandı. Bu maçtan dolayı Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %40'a çıktı. Yasin Kol beni yanılttı, bu maç daha iyi yönetilemezdi. Siyah beyazlılar, daha farklı da kazanabilirdi." pic.twitter.com/Ed4rs2hRKH — HT Spor (@HTSpor) March 29, 2025

"HAKEM TARTIŞMASINI BİTİRDİ"

Mustafa Denizli: Önümüzdeki haftalarda hakem tartışmasını bitirdi. Bizim de savunduğumuz hakemler için iyi bir örnek oldu. Yasin Kol bana göre bir hatayla maçı bitirdi. Yani ikinci yarıda çıkarması gereken bir sarı kart ki bu ikinci sarı kart olurdu. Sadece Masuaku'nun arkasında kaldı göremedi onun dışındaki kırmızı kart pozisyonları hakem için zor pozisyonlar. Beşiktaş kafasında bu maçta gol yapmayı düşündü bu maçın sonucu hiçbir şekilde hak etmeyenin aldığı bir sonuç değil hak edenin aldığı bir sonuç.

📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: "Yasin Kol'un Barış Alper Yılmaz'a çıkarması gereken ikinci sarı kart harici hatası olmadı. Beşiktaş, hak ederek bir sonuç aldı." pic.twitter.com/mGrRTVJpOO — HT Spor (@HTSpor) March 29, 2025

"GALATASARAY ARTIK SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇECEK"

Mustafa Denizli: Bundan sonraki ligin bütün atmosferini değiştirdi önümüzdeki oynanan haftalarda Galatasaray artık sırat köprüsünden geçecek. Yani oldukça zor dış saha ve iç saha maçları var dolayısıyla bu psikolojik olarak Galatasaray'ı rahatsız edebilir ensesinde olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde neredeyse bundan sonraki maçlarda eşit şansa sahip olarak mücadele edebilir. Bu maç sadece Beşiktaş'ın galibiyeti değil ligin akışını değiştirebilecek bir maç.