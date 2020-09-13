"Dünya yeni bir döneme girdi artık. Futbolda da böyle. Düşünsenize siyasetçisiniz mitinge çıkıyorsunuz, kimse yok. Tiyatrocusunuz, sahneye çıkıyorsunuz seyirci yok. Futbolda da böyle. Galatasaray ve Fenerbahçe seyirciyle 1-0 önde çıkıyordu maçlara. Daha fazla puan kaybetmelerini bekliyorum"