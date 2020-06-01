"Erzurum'da 11 kişi pozitif çıktı dendi, Malatya'da da çıktı 2-3 gün önce. Hikmet hoca beni aradı. Dedim 'Hocam, tabii ki sağlık önemli ama bu çok yeni bir virüs'. Böyle olduğu için, dünyanın da hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Testlerin de değiştiğini görüyoruz. Hikmet hocaya 'Bir test daha yaptır' dedim."