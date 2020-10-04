Hep ben atan, tutan diyorum ya, atanın atanı Cisse de var. 2-0'dan 2-2'ye yakalanma ihtimalini de düşünmek lazım. Sosa fizik olarak hazır değildi, bugün oynayabildiği kadar oynadı. Gökhan ile alışverişi sonrasında 2. golde muazzam bir gol ortası yaptı. Oyunu özellikle soğutma bölümünde Tolga değişikliği Erol hocanın kendisine göre doğru olabilir ama Sosa daha doğru gibi. Samatta'yı da çıkarmazdım ben.