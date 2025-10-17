Rezan Epözdemir 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, tanık Atalay D.’nin Rezan Epözdemir’in hesabına 27.09.2018 tarihinde bin 268 lira yatırdığı aktarıldı. Diğer yandan iddianamede, mesaj kayıtları incelendiğinde, Zekeriye Y.’nin tahliye tarihinden 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay D. ile Nurbari E., Selahattin G., Gökhan A. arasında yapılan yazışmalarda para konusunda sorun yaşandığı, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğu anlaşıldığı belirtildi. Mesajları ile HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz Ç.’nin süreci takip ettiği ve neticede talep doğrultusunda karar verildiği ifade edildi. Dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın tamamlandığı, tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğu değerlendirildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Cengiz Ç. ile Rezan Epözdemir’in BAZ kayıtlarına göre ortak BAZ verdikleri hususu gözönüne alındığında; bahse konu bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın Cengiz Ç.’de kalması karşılığında Rezan Epözdemir’e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu aktarıldı. Bu husus Epözdemir’e sorulduğunda, şüphelinin Cengiz Ç.’ye daha önce borç verdiğini, bu bonoların verdiği borç sebebiyle düzenlendiğini, ödeme sonrası yeni bir bono düzenlendiğini ifade ettiği; ancak ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair herhangi bir belge ibraz edemediği anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Ç.’nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu; şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiği aktarıldı.