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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kardelenler... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 9 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 9 Şubat 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı yayınlanırken Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:27
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2, İnci Taneleri yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Şubat 2025 Pazar reyting birincisi…

        • 2

          9 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          3 DEHA SHOW TV

          4 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          5 Ozan Gündogdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Kardelenler ATV

          7 Survivor TV8

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Teşkilat (Özet) TRT 1

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          9 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Kardelenler ATV

          6 Ozan Gündogdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          7 Deha SHOW TV

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

        • 5
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