Reyting sonuçları 9 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 9 Ekim 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Teşkilat ve Kanal D'de Eşref Rüya dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...
9 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program, yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
9 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Halef Köklerin Çağrısı – NOW
Veliaht – SHOW TV
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Veliaht (Özet) – SHOW TV
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – SHOW TV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Haber Önü – SHOW TV
9 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Halef Köklerin Çağrısı – NOW
Veliaht – SHOW TV
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Veliaht (Özet) – SHOW TV
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – SHOW TV
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
9 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Halef Köklerin Çağrısı – NOW
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Veliaht – SHOW TV
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – SHOW TV
Veliaht (Özet) – SHOW TV
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
