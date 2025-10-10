Habertürk
        Reyting sonuçları 9 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 9 Ekim 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Teşkilat ve Kanal D'de Eşref Rüya dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:51
        • 1

          Dün yayınlanan program, dizi, film, yarışma gibi içerikler günün birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. 9 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Teşkilat ve Eşref Rüya tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken Oh Olsun filmi sinemaseverlerle buluştu. İzleyiciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          9 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program, yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          Veliaht – SHOW TV

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Veliaht (Özet) – SHOW TV

          Esra Erol’da – ATV

          Show Ana Haber – SHOW TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Haber Önü – SHOW TV

        • 4

          9 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          Veliaht – SHOW TV

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Veliaht (Özet) – SHOW TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – SHOW TV

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

        • 5

          9 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Veliaht – SHOW TV

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – SHOW TV

          Veliaht (Özet) – SHOW TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
