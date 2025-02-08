Reyting sonuçları 7 Şubat 2025: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

7 Şubat 2025 reyting sonuçları bugün belli oluyor. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı?