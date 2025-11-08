Reyting sonuçları 7 Kasım 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. 7 Kasım Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise Hayat Öpücüğü filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 7 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
- 1
Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi. Ayrıca Hayat Öpücüğü filmi sinemaseverlerle buluştu. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...
- 2
7 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 2. sırada Taşacak Bu Deniz'in özeti, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yer aldı.
İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
7 KASIM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Arka Sokaklar – Kanal D
Show Ana Haber - Show TV
ATV Ana Haber – ATV
-
- 4
7 KASIM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Esra Erol’da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber - Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
- 5
7 KASIM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
ATV Ana Haber – ATV
- 6