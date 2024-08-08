7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü en çok ne izlendi?
Çarşamba günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 7 Ağustos Çarşamba total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Çarşamba günü en çok ne izlendi? İşte, 7 Ağustos Çarşamba dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber
Turnike - Kanal D
Hamburg - İstanbul Hattı - Atv
Güldür Güldür Show - Show TV
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Turnike Özet - Kanal D
Kanal D Ana Haber
Show TV Ana Haber
Hababam Sınıfı Güle Güle - Star TV
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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Güldür Güldür Show - Show TV
Turnike - Kanal D
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
Çınar Ağacı - Star TV
Hamburg - İstanbul Hattı - Atv
Kanal D Ana Haber
Kiralık Aşk Tekrar - Star TV
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