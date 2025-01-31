Reyting sonuçları 30 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 30 Ocak Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray maçı yayınlandı. ATV'de ise yeni dizi Başka Bir Gün ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün, Survivor, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, UEFA Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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30 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
30 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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30 OCAK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
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30 OCAK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI