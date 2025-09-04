Habertürk
        Reyting sonuçları 3 Eylül 2025 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 3 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Hükümet Kadın, Now TV'de Ne Olacak Halim ve Kanal D'de Avengers: Endgame filmleri yayınlandı. TRT 1'de Mevlid Gecesi Özel ve ATV'de Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programları ekranlara geldi. Star TV'de Sahipsizler dizisi tekrar bölümüyle, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 3 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım...

        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 04.09.2025 - 08:09
          3 Eylül Çarşamba akşamı ATV’de Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel ve TRT 1’de Mevlid Gecesi Özel programları ekranlara geldi. Show TV’de Hükümet Kadın, Now TV’de Ne Olacak Halim, Kanal D’de Avengers: Endgame filmleri sinemaseverlerle buluştu. Star TV'de Sahipsizler dizisinin tekrarı yayınlanırken TV8’de MasterChef Türkiye yarışması vardı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ise ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

          3 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          3 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

          3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

