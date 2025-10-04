Reyting sonuçları 3 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı kim birinci oldu?
Cuma akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. 3 Ekim Cuma günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar gibi dizilerle birlikte MasterChef yarışması ekrana geldi. Total, AB sıralamasında her gün bir önceki günün sıralaması belli olur. Peki dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları sıralaması
3 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir reyting yarışı yaşandı. Dün akşam ekrana gelen sinema filmleri ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini çekerken, bazı yapımlar reyting listelerinde zirveye yerleşti. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları ile Totalİ AB sıralaması belli oldu. İşte, 3 Ekim Cuma gününe ait reyting sonuçları detayları
REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM 2025
Total sıralamada Arka Sokaklar birinci, Kızılcık Şerbeti ikinci sırada yer aldı.
AB grupta Kızılcık Şerbeti birinci, Aşk ve Gözyaşı üçüncü, Arka Sokaklar dördüncü sırada yer aldı.
ABC1 grupta Kızılcık Şerbeti birinci, Arka Sokaklar ikinci, Kızılcık Şerbeti özet üçüncü oldu.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
26 Eylül 2025 reyting sonuçlarına göre Total grubunda günün galibi Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oldu.
AB grubunda da Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü sıraya oturdu.
ABC1 grubunda da tablo değişmedi. Kızılcık Şerbeti birinci olurken, MasterChef Türkiye ilk üçte yer aldı.
26 EYLÜL 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Aşk ve Gözyaşı – ATV