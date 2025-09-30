Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Eylül 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Veliaht ve Now'da Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. ATV'de Panda Planı ve Star TV'de Greenland Son Sığınak filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 29 Eylül 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 30.09.2025 - 07:47
        • 1

          29 Eylül Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Filmseverler için ise Greenland Son Sığınak ve Panda Planı filmleri yayınlandı. Veliaht ve Kıskanmak dizileri de tekrar bölümleriyle ekranlardaydı. Dün akşam yayınlanan yapımlardan hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi AB ve Total sıralamasına göre reyting sonuçları birincisi.

        • 2

          29 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          29 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
