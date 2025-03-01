Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Şubat Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul ve Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Öte yandan Gol Kralı filmi ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…